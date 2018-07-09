На Ставрополье отремонтируют более 70 многоэтажек, пострадавших от урагана

В ставропольском Зеленокумске отремонтируют 70 многоквартирных домов, которые пострадали от непогоды

В пресс-службе краевого министерства ЖКХ сообщили, что к работам уже приступили несколько подрядчиков. Рабочие должны обеспечить герметичность крыш 78 многоквартирных домов.

В некоторых из домов сделают капремонт кровель. В ведомстве пояснили, что краевой закон позволяет при ЧС провести работы за счет денег регионального фонда капремонта без проведения длительных конкурсных процедур в отношении домов. Уточняется, что по такой схеме можно отремонтировать 67 домов. Для остальных 11 многоэтажек обеспечат герметичность кровель.

Также оказались повреждены 473 частных дома. Жители могут получить финансовую поддержку за счет резервного фонда губернатора края. Для получения помощи граждане должны направить заявку, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, 1 июля ураган в Зеленокумске повредил кровлю 40 многоквартирных и сотни частных домов. Без света остались почти 14 тыс. человек. 2 июля в городском округе ввели режим ЧС.

Всех жителей Зеленокумска, оставшихся без света после урагана, подключили к электроснабжению в штатном режиме к вечеру 6 июля.