В Крыму без света остались 15 населенных пунктов

Из-за грозы в Крыму 8 июля произошли аварийные отключения света в 15 селах

Вечером 8 июля в Крыму прошли грозовые дожди. Из-за них пришлось аварийно отключить свет более чем на семь часов в пяти населенных пунктах — Хмелево, Новосельское, Медведево, Знаменка, частично Черноморское. Более четырех часов без электроснабжения находились села Искра и Новозуевка Красногвардейского района, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативную сводку ГУП «Крымэнерго».

На данный момент сотрудники «Крымэнерго» приняли меры для устранения последствий стихии, многие поселки вновь подключили к электроснабжению, сообщается в аварийной сводке «Крымэнерго».