Старинные солнечные часы нашли в Ханском дворце Бахчисарая

При благоустройстве главного двора Ханского дворца в Бахчисарае обнаружили гранитное цилиндрическое основание солнечных часов

Главный архитектор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Рустем Умеров рассказал, что цилиндр нашли под небольшим слоем почвы, когда выравнивали территорию у стены со стороны кладбища.

«После расчистки стало ясно, что это — гранитное основание солнечных часов, которые ранее были установлены в главном дворе дворца», — цитирует «РИА Новости» Умерова.

Специалисты провели обмеры, сравнили находку с архивными фотографиями конца XIX века и установили, что этот столб был основанием солнечных часов, на верхней части которого была установлена металлическая стрелка — гномон.

Архитектор отметил, что место расположения солнечных часов точно известно, однако сейчас сложно определить точную время их установки. Упоминания о часах есть на планах русского живописца и графика Василия Тимма, датированных 1855-1856 годами.

Сейчас решается вопрос об установке часов на их историческом месте.