Старинные солнечные часы нашли в Ханском дворце Бахчисарая
При благоустройстве главного двора Ханского дворца в Бахчисарае обнаружили гранитное цилиндрическое основание солнечных часов
Главный архитектор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Рустем Умеров рассказал, что цилиндр нашли под небольшим слоем почвы, когда выравнивали территорию у стены со стороны кладбища.
«После расчистки стало ясно, что это — гранитное основание солнечных часов, которые ранее были установлены в главном дворе дворца», — цитирует «РИА Новости» Умерова.
Специалисты провели обмеры, сравнили находку с архивными фотографиями конца XIX века и установили, что этот столб был основанием солнечных часов, на верхней части которого была установлена металлическая стрелка — гномон.
Архитектор отметил, что место расположения солнечных часов точно известно, однако сейчас сложно определить точную время их установки. Упоминания о часах есть на планах русского живописца и графика Василия Тимма, датированных 1855-1856 годами.
Сейчас решается вопрос об установке часов на их историческом месте.
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