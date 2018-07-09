Трое детей пострадали в ДТП в Краснодаре

Полицейские проводят проверку по факту ДТП 8 июля на Ростовском шоссе в Краснодаре

По предварительным данным, около 9:00 житель Пензенской области на автомобиле Ford при развороте столкнулся с автомобилем Lada.

В результате ДТП четырех человек доставили в больницу, среди них двое детей 7 лет и 16-летний подросток, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.