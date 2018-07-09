В Кабардино-Балкарии машина упала с обрыва. Погиб водитель
Кабардино-Балкария Оксана Васильченко
В Зольском районе Кабардино-Балкарии 8 июля с обрыва упал автомобиль
Это произошло в Долине Нарзанов, в районе Джилы-Су. На место выехали спасатели, чтобы поднять машину наверх. В автомобиле обнаружили тело водителя. В связи с этим вызвали следственную группу.
По факту проводят проверку, сообщает пресс-служба центра по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Кисловодска.
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