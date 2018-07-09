Полиция возбудила дело о мошенничестве в фирме, связанной с экс-советником Абдулатипова

МВД расследует уголовное дело о мошенничестве в «Муромэнергомаше», в материалах фигурирует экс-гендиректор Эраст Матаев — бывший советник экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц ООО «МуромЭнергоМаш» (МЭМ). Руководителей фирмы-производителя опор ЛЭП подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Эраст Матаев был гендиректором МЭМ до июля 2017 года. По версии следствия, Матаев в апреле 2017 года заключил договор со строительной компанией ООО «Акстрой». МЭМ должен был изготовить передать покупателю металлические конструкции на 212 млн рублей. Однако «Акстрой» получил продукцию только на 126 млн рублей. Следствие считает, что руководство МЭМ умышленно разработало преступный план мошеннических действий, из-за чего «Акстрой» причинили материальный ущерб около 30 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на материалы дела.

Дагестанская газета «Черновик» называет Матаева бывшим помощником спецпредставителя президента по сотрудничеству со странами Каспия и экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. В то время (конец 1990-х годов) Абдулатипов возглавлял Министерство по национальной политике России.

экс-глава пресс-службы мэрии Махачкалы Муртазали Муртазалиев рассказал РБК, что Матаев считался ключевым экономическим стратегом при Абдулатипове.