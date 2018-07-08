Электроснабжение в обесточенном стихией Зеленокумске восстановили спустя почти неделю

К вечеру 6 июля всех жителей Зеленокумска, оставшихся без света после урагана, подключили к электроснабжению в штатном режиме

По словам директора ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» Валерия Хабарова, в ликвидации последствий урагана принимали участие более 50 сотрудников предприятия.

«К вечеру первого дня ЧС было восстановлено электроснабжение ключевых потребителей, по мере восстановления разрушенных сетей 10 и 0,4 кВ запитывались многоквартирные и частные дома», — сообщил Хабаров.

Первоочередные работы были завершены к вечеру 5 июля, после на контроле оставалось подключение 24 абонентов по одиночным заявкам. Однако прошедший ливень повредил ряд абонентских подстанций, что вызвало новые отключения порядка 3 тыс. абонентов. К 20:30 6 июля энергоснабжение было полностью восстановлено.

По данным пресс-службы минпромторга Ставропольского края, из-за стихии были оборваны линии электропередач на сетях всех уровней напряжения; сломаны и повалены 38 опор ЛЭП; повреждена или полностью разрушена кровля на 25 трансформаторных подстанциях. Ущерб городским электросетям, по предварительным оценкам, превысил 2 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, 1 июля ураган в Зеленокумске повредил кровлю 40 многоквартирных и сотни частных домов. Без света остались почти 14 тыс. человек. 2 июля в городском округе ввели режим ЧС.