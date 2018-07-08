В Сочи поезд насмерть сбил сотрудника РЖД

Работник РЖД погиб под колесами пассажирского состава в Сочи

Инцидент произошел 6 июля на территории Адлерского вагонного депо. На мужчину, который находился на железнодорожных путях, наехал совершавший маневр пустой пассажирский состав. Машинист не видел его, так как состав двигался задним ходом. Мужчина скончался на месте, передает «Макс Портал».

По словам очевидцев, погибший разговаривал по телефону, когда переходил через пути.