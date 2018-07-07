В Кабардино-Балкарии появилась детская паллиативная служба
При доме ребенка минздрава Кабардино-Балкарии появилась патронажная детская паллиативная служба
В услугах службы нуждаются 160 детей, страдающих от неизлечимых заболеваний. В региональном минздраве составили реестр пациентов
«Задача нового подразделения Дома ребенка состоит в том, чтобы облегчить страдания ребенка, научить родных правильному уходу за ним, а также оказать семье психологическую и духовную поддержку», — уточнили в пресс-службе регионального минздрава.
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В новой службе будут работать педиатр, онкологи, невролог, реаниматолог, медсестры, при необходимости будут привлекать реанимационную бригаду. Они смогут выезжать на дом, обучать, помогать и консультировать родственников детей, нуждающихся в паллиативной помощи.
Дом ребенка в Кабардино-Балкарии рассчитан на 130 детей. Там лечатся и проходят реабилитацию дети с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, дети с нарушениями слуха, речи, зрения. Там работает хоспис, сообщает «Это Кавказ».
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