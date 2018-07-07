ДТП с девятью погибшими в Белореченском районе попало на видео
Краснодарский край Маша Волобуева
На видео попала авария в Белореченском районе, в результате которой погибли девять человек
Авария произошла в районе Рязанского сельского поселения. По предварительным данным, на трассе Мирный — Бжедуховская — Беляевский столкнулись два автомобиля. Погибли девять человек, в том числе один ребенок. Еще одну девушку доставили в больницу. Предварительной причиной аварии назвали выезд на встречку.
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