ДТП с девятью погибшими в Белореченском районе попало на видео

На видео попала авария в Белореченском районе, в результате которой погибли девять человек

Авария произошла в районе Рязанского сельского поселения. По предварительным данным, на трассе Мирный — Бжедуховская — Беляевский столкнулись два автомобиля. Погибли девять человек, в том числе один ребенок. Еще одну девушку доставили в больницу. Предварительной причиной аварии назвали выезд на встречку.