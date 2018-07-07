ДТП с девятью погибшими в Белореченском районе попало на видео

Краснодарский край

Распечатать

На видео попала авария в Белореченском районе, в результате которой погибли девять человек

Авария произошла в районе Рязанского сельского поселения. По предварительным данным, на трассе Мирный — Бжедуховская — Беляевский столкнулись два автомобиля. Погибли девять человек, в том числе один ребенок. Еще одну девушку доставили в больницу. Предварительной причиной аварии назвали выезд на встречку.

Белореченский район ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Крыму третий день ищут пропавшего в горах мужчину
В Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали из ущелья группу туристов
Президент Хорватии прибыла в Сочи
ДТП с девятью погибшими в Белореченском районе попало на видео
Омбудсмен Ростовской области не нашел нарушений прав сидящего в СИЗО Павла Гриба
В Махачкале задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана

Лента новостей

Статьи

Угадайте город по стадиону

Тест для болельщиков и всех сочувствующих

Статьи

Где, когда и с кем заняться йогой в парках Краснодара

Обзор Эволюции Юга.ру

Статьи

«Если на улицу выйдут миллионы людей, то реформу отменят»

Как Россия реагирует на возможное повышение пенсионного возраста

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале