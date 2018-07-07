Омбудсмен Ростовской области не нашел нарушений прав сидящего в СИЗО Павла Гриба

Уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский сообщил, что в СИЗО не нарушались права гражданина Украины Павла Гриба

«Нарушений прав содержащегося в ФКУ СИЗО-4 ФСИН России обвиняемого Гриба не имеется. Жалоб к уполномоченному и в администрацию СИЗО от него также не поступало. Состояние его здоровья удовлетворительное», — говорится в ответе омбудсмена на запрос РИА «Новости».

Харьковский добавил, что Гриб прибыл в СИЗО 10 июня. Его осмотрели медицинские работники.

«Каких-либо ссадин, гематом порезов или других телесных повреждений, свидетельствующих о применении к нему в ходе этапирования насилия, не выявлено», — говорится в ответе.

Гриб содержится в общей камере с холодильником, телевизором, санузлом. Там проведена холодная и горячая вода, также функционирует приточно-вытяжная вентиляция.

Во время содержания под стражей юношу не посещали работники посольства Украины Гриба, но передавали продукты, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, адвокат Марина Дубровина рассказала, что российские заключенные избили обвиняемого в содействии терроризму Павла Гриба во время этапирования из СИЗО-5 Краснодара в Ростов. Дело Гриба направили в Северо-Кавказский окружной военный суд.

По версии следствия, Гриб является приверженцем радикальных националистических взглядов УНА-УНСО (организация запрещена в России решением Верховного суда) и якобы предлагал знакомой заложить бомбу на школьном выпускном в Сочи.