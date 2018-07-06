Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе Кубани

Краснодарский край

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В полиции рассказали об обстоятельствах ДТП с девятью погибшими в Белореченском районе Краснодарского края

Как сообщали Юга.ру, авария с участием двух автомобилей произошла в районе Рязанского сельского поселения. По уточненным данным — в районе хутора Гливенко.

«По предварительным данным, на 22-м километре автодороги Мирный — Бжедуховская — Беляевский водитель ВАЗ-21015 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Лада Приора". В результате ДТП погибли девять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Еще одна девушка с травмами доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, наряд ДПС регулирует движение. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Белореченский район ДТП
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