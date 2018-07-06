Девять человек погибли в ДТП на Кубани

В Белореченском районе Краснодарского края произошло ДТП с девятью погибшими

Продолжение темы: Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе Кубани

Авария произошла в районе Рязанского сельского поселения.

«По предварительным данным, столкнулись два автомобиля — один из них выехал на встречную полосу на повороте. В результате погибли девять человек, в том числе один ребенок», — сообщил порталу Юга.ру информированный источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.