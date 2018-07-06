Девять человек погибли в ДТП на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

В Белореченском районе Краснодарского края произошло ДТП с девятью погибшими

Продолжение темы: Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе Кубани

Авария произошла в районе Рязанского сельского поселения.

«По предварительным данным, столкнулись два автомобиля — один из них выехал на встречную полосу на повороте. В результате погибли девять человек, в том числе один ребенок», — сообщил порталу Юга.ру информированный источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Белореченский район ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе Кубани
Девять человек погибли в ДТП на Кубани
Движение на подтопленном участке трассы в Сочи возобновили
Власти Сочи заявили об одном подтопленном участке в городе
В Сочи из-за дождя подтопило трассу
И. о. главы Тимашевского района назначили Андрея Палия

Лента новостей

Статьи

Угадайте город по стадиону

Тест для болельщиков и всех сочувствующих

Статьи

Где, когда и с кем заняться йогой в парках Краснодара

Обзор Эволюции Юга.ру

Статьи

«Если на улицу выйдут миллионы людей, то реформу отменят»

Как Россия реагирует на возможное повышение пенсионного возраста

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале