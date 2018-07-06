Девять человек погибли в ДТП на Кубани
Краснодарский край Елена Лободина
В Белореченском районе Краснодарского края произошло ДТП с девятью погибшими
Продолжение темы: Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе Кубани
Авария произошла в районе Рязанского сельского поселения.
«По предварительным данным, столкнулись два автомобиля — один из них выехал на встречную полосу на повороте. В результате погибли девять человек, в том числе один ребенок», — сообщил порталу Юга.ру информированный источник.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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