МЧС предупредило жителей Краснодарского края о сильных дождях

МЧС объявило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений в Краснодарском крае

В Краснодарском крае ближайшие 1-3 часа и до конца суток 6 июля, а также в течение суток 7 июля ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

На юго-восточной территории края возможны резкие подъемы уровней воды, местами достигающие неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.