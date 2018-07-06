На Кубани грузовой поезд протаранил легковушку

На железнодорожном переезде перегона Кавказ — Фонталовская произошло столкновение поезда с легковым автомобилем

Сегодня в 9:54 на железнодорожном переезде между станциями Кавказ и Фонталовская водитель легкового автомобиля проигнорировал звуковой сигнал о приближающемся грузовом поезде и выехал на железнодорожный переезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, сообщает пресс-служба СКЖД.

Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу, на график движения поездов ДТП не повлияло.