На Кубани грузовой поезд протаранил легковушку

Краснодарский край

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На железнодорожном переезде перегона Кавказ — Фонталовская произошло столкновение поезда с легковым автомобилем

Сегодня в 9:54 на железнодорожном переезде между станциями Кавказ и Фонталовская водитель легкового автомобиля проигнорировал звуковой сигнал о приближающемся грузовом поезде и выехал на железнодорожный переезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, сообщает пресс-служба СКЖД.

Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу, на график движения поездов ДТП не повлияло.

ДТП Темрюкский район
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