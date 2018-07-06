На Кубани грузовой поезд протаранил легковушку
Краснодарский край Маша Волобуева
На железнодорожном переезде перегона Кавказ — Фонталовская произошло столкновение поезда с легковым автомобилем
Сегодня в 9:54 на железнодорожном переезде между станциями Кавказ и Фонталовская водитель легкового автомобиля проигнорировал звуковой сигнал о приближающемся грузовом поезде и выехал на железнодорожный переезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, сообщает пресс-служба СКЖД.
Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу, на график движения поездов ДТП не повлияло.
«Если на улицу выйдут миллионы людей, то реформу отменят»
Как Россия реагирует на возможное повышение пенсионного возраста
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.