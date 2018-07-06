У бывшего игрока ФК «Краснодар» Гранквиста перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 родилась дочь

У защитника сборной Швеции, бывшего игрока футбольного клуба «Краснодар» Андреаса Гранквиста 6 июля родилась дочь

Футболист признался, что не спал почти всю ночь.

«У меня родилась дочь, жена в порядке. Завтра, надеюсь, добьемся финального результата, которого ждем. Дочь — самое прекрасное, что человек может получить. А чемпионат мира — это мечта футболиста. Свою команду мы строим на протяжении двух лет», — сказал Гранквист.

Сборная Швеции 7 июля в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 сыграет против Англии. Матч пройдет в Самаре, сообщает Sports.ru.