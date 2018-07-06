У бывшего игрока ФК «Краснодар» Гранквиста перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 родилась дочь

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У защитника сборной Швеции, бывшего игрока футбольного клуба «Краснодар» Андреаса Гранквиста 6 июля родилась дочь

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«У меня родилась дочь, жена в порядке. Завтра, надеюсь, добьемся финального результата, которого ждем. Дочь самое прекрасное, что человек может получить. А чемпионат мира это мечта футболиста. Свою команду мы строим на протяжении двух лет», — сказал Гранквист.

Сборная Швеции 7 июля в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 сыграет против Англии. Матч пройдет в Самаре, сообщает Sports.ru.

Как сообщали Юга.ру, капитан и защитник футбольного клуба «Краснодар» Андреас Гранквист ушел из команды по истечении сезона-2017/18. После чемпионата мира Гранквист перейдет в шведский клуб на правах свободного агента и подпишет контракт, рассчитанный на три года.

ФК «Краснодар» Футбол

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