В полиции подтвердили, что на ростовской базе взорвалась граната
В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что на базе в Ростове взорвалась граната. Два человека пострадали
Юга.ру ранее писали, что 6 июля в Ростове на продуктовой базе на улице Врубовой прогремел взрыв. По словам очевидцев, мужчине оторвало ногу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, по предварительной информации, при разгрузке макулатуры работники базы обнаружили гранату. Предположив, что она является учебной и не представляет опасности для окружающих, один из них выдернул чеку и отбросил гранату в сторону. Произошел взрыв, в результате которого оба работника получили травмы.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские.
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