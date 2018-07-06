В полиции подтвердили, что на ростовской базе взорвалась граната

В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что на базе в Ростове взорвалась граната. Два человека пострадали

Юга.ру ранее писали, что 6 июля в Ростове на продуктовой базе на улице Врубовой прогремел взрыв. По словам очевидцев, мужчине оторвало ногу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, по предварительной информации, при разгрузке макулатуры работники базы обнаружили гранату. Предположив, что она является учебной и не представляет опасности для окружающих, один из них выдернул чеку и отбросил гранату в сторону. Произошел взрыв, в результате которого оба работника получили травмы.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские.