В полиции подтвердили, что на ростовской базе взорвалась граната

Ростовская область

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В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что на базе в Ростове взорвалась граната. Два человека пострадали

Юга.ру ранее писали, что 6 июля в Ростове на продуктовой базе на улице Врубовой прогремел взрыв. По словам очевидцев, мужчине оторвало ногу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, по предварительной информации, при разгрузке макулатуры работники базы обнаружили гранату. Предположив, что она является учебной и не представляет опасности для окружающих, один из них выдернул чеку и отбросил гранату в сторону. Произошел взрыв, в результате которого оба работника получили травмы. 

Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

Полиция Ростов-на-Дону
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