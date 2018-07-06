Госдума начнет обсуждение пенсионной реформы в осеннюю сессию
В Госдуме формируют рабочую группу по обсуждению вопросов о пенсионном законодательстве, она приступит к работе осенью
Депутат Сергей Востерцов рассказал, что рабочая группа займется разработкой предложений и изменений в пенсионной реформе между первым и вторым чтением. На этом этапе нет обсуждения, потому что законопроект не прошел первое чтение.
Сейчас собираются предложения и вопросы по поводу реформы. Группа будет действовать до конца сентября, сообщает РИА «Новости».
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В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе. Позже сообщалось, что в Кремле планируют смягчить пенсионную реформу.
Как писали Юга.ру, до 17 июля регионы должны направить в Госдуму свои отзывы о законопроекте.
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