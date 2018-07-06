Госдума начнет обсуждение пенсионной реформы в осеннюю сессию

В Госдуме формируют рабочую группу по обсуждению вопросов о пенсионном законодательстве, она приступит к работе осенью

Депутат Сергей Востерцов рассказал, что рабочая группа займется разработкой предложений и изменений в пенсионной реформе между первым и вторым чтением. На этом этапе нет обсуждения, потому что законопроект не прошел первое чтение.

Сейчас собираются предложения и вопросы по поводу реформы. Группа будет действовать до конца сентября, сообщает РИА «Новости».