Полицейские из Крыма нашли потерявшегося подростка

В Крыму сотрудники полиции нашли потерявшегося 17-летнего подростка из Первомайского района

Местный житель заявил об исчезновении своего сына в дежурную часть ОМВД России по Первомайскому району утром 3 июля. За два дня до этого 17-летний подросток ушел из дома и не вернулся, самостоятельные поиски родных не увенчались успехом. Молодому человеку требуется лечение, он не всегда может самостоятельно ориентироваться на местности.

После того, как родственники обратились за помощью в полицию, были сформированы несколько поисковых групп, которые начали разыскные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Несовершеннолетнего нашли 5 июля на одной из автозаправочных станций в Красноперекопском районе. Подростка вернули домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.