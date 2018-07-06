В Дагестане ужесточат меры в отношении владельцев заправок
В Дагестане владельцев заправок обяжут вовремя выплачивать налоги и обеспечивать граждан качественным топливом
Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев на совещании с руководителями муниципалитетов. Он отметил, что одна из проблем — это низкая собираемость налогов с владельцев дагестанских АЗС. По словам Васильева, они не хотят платить налоги в полном объеме.
«Они будут платить не только налоги, но и обеспечивать жителей республики качественным топливом», — цитирует врио главы республики пресс-служба министерства труда и социального развития Дагестана.
В феврале Васильев раскритиковал дагестанские АЗС и призвал их владельцев «выходить из тени», пригрозив проверками. В марте представители МЧС сообщали, что практически все заправки Дагестана грубо нарушают правила безопасности.
Как Россия реагирует на возможное повышение пенсионного возраста
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.