В Ставрополе после ливня ограничили движение в центре города

В Ставрополе ограничили движение в части проспекта Кулакова из-за последствий дождей

По данным ГИБДД, ограничение ввели от перекрестка с проспектом Юности до пересечения с улицей Бруснева. Их снимут, когда уйдет вода.

По прогнозу погоды, ливень продолжится до 7 июля, сообщает NewsTracker.