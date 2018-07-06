В Ставрополе после ливня ограничили движение в центре города

Ставропольский край

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В Ставрополе ограничили движение в части проспекта Кулакова из-за последствий дождей

По данным ГИБДД, ограничение ввели от перекрестка с проспектом Юности до пересечения с улицей Бруснева. Их снимут, когда уйдет вода.

По прогнозу погоды, ливень продолжится до 7 июля, сообщает NewsTracker.

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