В Ростове горит многоэтажный жилой дом, жильцов эвакуируют
Ростовская область Мария Строителева
Пожар в многоэтажном жилом доме произошел на Западном жилом массиве в Ростове
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, сигнал о возгорании поступил к диспетчеру в 10:54.
Информации о пострадавших пока нет, жильцов эвакируют. На месте работают пожарные.
«Если на улицу выйдут миллионы людей, то реформу отменят»
Как Россия реагирует на возможное повышение пенсионного возраста
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.