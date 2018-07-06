В Ростове горит многоэтажный жилой дом, жильцов эвакуируют

Пожар в многоэтажном жилом доме произошел на Западном жилом массиве в Ростове

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, сигнал о возгорании поступил к диспетчеру в 10:54.

Информации о пострадавших пока нет, жильцов эвакируют. На месте работают пожарные.