В Ростове горит многоэтажный жилой дом, жильцов эвакуируют

Ростовская область

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Пожар в многоэтажном жилом доме произошел на Западном жилом массиве в Ростове

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, сигнал о возгорании поступил к диспетчеру в 10:54.

Информации о пострадавших пока нет, жильцов эвакируют. На месте работают пожарные.

Пожары Ростов-на-Дону
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