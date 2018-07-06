Новую детскую площадку в Театральном парке Астрахани открыла компания МТС

Компания МТС открыла в Астрахани новую детскую площадку в Театральном парке

Комплекс установили в рамках всероссийского проекта МТС «Культурный код». Площадка включает в себя горки, качели, лестницы. Игровой комплекс расположен со стороны улицы Анри Барбюса. Площадка доступна для всех жителей и гостей города, сообщили в пресс-службе компании.

«МТС поддерживает региональные культурные и социальные проекты и развивает в России местные традиции. Мы искренне считаем, что каждый способен сделать лучше место, в котором живет. Астрахань — это один из самых теплых регионов страны. А местный театр оперы и балета — одна из главных достопримечательностей города. Неудивительно, что парк рядом с театром — одно из самых любимых мест отдыха для астраханцев. Открытие детской площадки в этом месте было необходимо для города», — сказал директор астраханского филиала компании МТС Андрей Матвеенко.

Проект «Культурный код» МТС проходит с июня по сентябрь в 18 регионах страны: в Астраханской, Курской, Калининградской. Липецкой, Пензенской, Нижегородской, Кемеровской, Волгоградской, Ульяновской, Мурманской областях, Туве, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Мордовии и Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках проекта МТС выступила партнером калининградского зоопарка и фестиваля горлового пения в Кызыле. Следующим городом, принимающим эстафету, станут Чебоксары. Там для горожан сделают бесплатную городскую станцию велоремонта.