На Кубани ограничат движение грузовиков из-за жары
В Краснодарском крае грузовикам запретят ездить по дорогам, ведущим к морю, если температура воздуха будет превышать 32 °C
В конце июня вышел приказ Федерального дорожного агенства о введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Ограничение вводится для тяжеловесных транспортных средств при их движении по дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C — это необходимо для сохранности дорожного полотна, сообщается в приказе ФДА.
Начиная с 5 июля в жаркую погоду большегрузам запрещено появляться на дорогах Кубани и Республики Адыгея с 10 до 22 часов. Ограничение снимут 31 августа 2018 года.
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