Глава Ингушетии положительно отозвался о пенсионной реформе

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров поддержал проведение пенсионной реформы

«Я как глава региона поддерживаю пенсионную реформу. Давно пришло время. Россия — одна из немногих стран, которая не проводила никаких реформ в этой сфере. Вопрос сейчас в другом, как мы ее будем проводить», — заявил он.

Глава региона считает, что женщины должны уходить на пенсию раньше, чтобы позаботиться о своем здоровье.

«У нас есть поговорка про горящую избу и коня, но все-таки мы должны заботиться о них», — цитирует Евкурова РБК.

Как сообщали Юга.ру в середине июня глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе. Законопроект предлагает поэтапно повысить возраст выхода на пенсию и установить его на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период в законопроекте предусмотрен с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением на 1 год.