В Адыгее отобрали абитуриентов для адыгейского курса в театральном институте имени Щукина

В новом учебном году в театральном институте имени Бориса Щукина впервые откроют адыгейский курс

По целевому направлению учиться там будут четыре выпускника Адыгеи: Белла Богус, Джамбулат Багов, Тамрико Осадзе, Артур Набоков. Они успешно прошли вступительные экзамены и конкурсный отбор из 27 претендентов. Помимо результатов ЕГЭ большую роль сыграли результаты вступительных испытаний. Их проводили 3 и 4 июля на базе Национального театра Адыгеи.

Прослушивания проводили представители министерства культуры Республики Адыгея, Национального театра, а также специалисты из Москвы. Это декан актерского факультета Татьяна Поливанова, художественный руководитель курса Владимир Сажин и преподаватель курса Валерий Маркин.

«Было много талантливых абитуриентов. На вступительных испытаниях оценивали чтецкую программу (прозу, стихи, басни, песни). Экзаменаторы обращали внимание на природные данные, потенциал, то есть материал, с которым можно работать», — рассказала Юга.ру член экзаменационной комиссии, начальник отдела министерства культуры республики Бэла Шеуджен.

По ее словам, главная цель курса — поддержка национальных театров регионов и развитие их творческого потенциала. Поэтому обучение по федеральному образовательному стандарту будет включать занятия с преподавателями национального языка, литературы и истории Адыгеи.

«Кроме обучения за счет бюджета, республика оплатит студентам проживание в общежитии и предоставит другие социальные гарантии», — отметила Шеуджен.

После четырех лет бюджетного обучения студенты должны будут вернуться в Адыгею и пойти на службу в Национальный театр республики.