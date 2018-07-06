В Сочи после матча Россия — Хорватия спасатели будут дежурить на пляжах всю ночь

В Сочи 7 июля после матча Россия - Хорватия спасатели установят ночное дежурство на пляжах

Об этом сообщил начальник городского управления курортов и рекреационных ресурсов мэрии Сочи Сергей Доморат.

«Будут дежурить спасатели, сами директора пляжей и сотрудники ЧОПов. Это делается для того, чтобы избежать несчастных случаев на воде в ночь после проведения матча. Особенно в районе Имеретинской низменности, Адлера, Центрального пляжа — там, где планируется повышенное скопление людей», — цитирует Домората пресс-служба мэрии.

В обычные дни спасатели и другие экстренные службы на пляжах работают с 8:00 до 20:00 и купаться в ночное время гостям и жителям курорта не рекомендуется.