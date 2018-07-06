В Сочи после матча Россия — Хорватия спасатели будут дежурить на пляжах всю ночь

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 7 июля после матча Россия - Хорватия спасатели установят ночное дежурство на пляжах

Об этом сообщил начальник городского управления курортов и рекреационных ресурсов мэрии Сочи Сергей Доморат.

«Будут дежурить спасатели, сами директора пляжей и сотрудники ЧОПов. Это делается для того, чтобы избежать несчастных случаев на воде в ночь после проведения матча. Особенно в районе Имеретинской низменности, Адлера, Центрального пляжа — там, где планируется повышенное скопление людей», — цитирует Домората пресс-служба мэрии.

В обычные дни спасатели и другие экстренные службы на пляжах работают с 8:00 до 20:00 и купаться в ночное время гостям и жителям курорта не рекомендуется.

Курорты и туризм Сочи Футбол ЧМ-2018
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее отобрали абитуриентов для адыгейского курса в театральном институте имени Щукина
Мэр Краснодара проинспектировал ремонт магистрального коллектора в центре города
В Краснодаре и Сочи заработал сервис «Яндекс.Еда»
В Сочи после матча Россия — Хорватия спасатели будут дежурить на пляжах всю ночь
В Сочи на 13 °C похолодело море
Пострадавшим от урагана жителям Зеленокумска выплатят по 10 тыс. рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале