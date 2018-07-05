Всероссийские проверочные работы с 4-го по 8-й класс сделают обязательными

На совещании в Сочи 5 июля глава Рособрнадзора Сергей Кравцов объявил о том, что всероссийские проверочные работы станут обязательными для учащихся 7-х и 8-х классов

По словам Кравцова, в 2019 году участие в ВПР будет обязательно для учащихся 4-х, 5-х и 6-х классов, а для 7-х и 8-х добровольно. Но в 2020 году писать ВПР будет необходимо уже и для 7-х и 8-х классов.

«Мы разработали проект расписания ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, сочинения и собеседования по русскому языку в 2019 году. В 2019 году мы предлагаем в качестве эксперимента не фиксировать конкретные дни проведения ВПР в 4 классах, а дать возможность школам провести эти работы в удобное для них время в течение недели. Такой подход будет реализован за счет использования технологии формирования вариантов из банков заданий», — приводит слова главы Рособрнадзора РИА «Новости».

Кроме того, Сергей Кравцов подчеркнул, что в начале августа в регионы будут направлены списки школ, по которым обнаружатся признаки необъективности результатов ВПР.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые задания для школьников с целью мониторинга уровня подготовки во всех регионах России. Их проведение регулируется приказом Минобрнауки от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования». Задания для проверочных работ составляет Федеральный институт педагогических измерений с учетом федеральных государственных образовательных стандартов.

В 2018 году ВПР обязательны для 4-х и 5-х классов.