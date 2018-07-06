В Краснодаре и Сочи заработал сервис «Яндекс.Еда»

Краснодарский край

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В Краснодаре и Сочи 6 июля запустился сервис по заказу еды «Яндекс.Еда»

С помощью приложения или на сайте сервиса можно заказать готовые блюда домой или в офис из кафе и ресторанов. «Яндекс.Еда» определит адрес и покажет ближайшие заведения и какие у них условия доставки. Оплатить заказ можно наличными курьеру ресторана или картой. Пользователям сервиса «Яндекс.Еда» дает скидки на меню ресторанов или подарки при заказе.

В Краснодаре начали работу с сервисом около 50 пиццерий и ресторанов восточной и европейской кухни. В Сочи заказы принимают около 30 заведений. Списки ресторанов будут пополняться.

Сервис «Яндекс.Еда» появился в феврале 2018 года после покупки компании Foodfox. Позже к «Яндекс.Еде» присоединился еще один сервис доставки — Uber Eats.

Краснодар Сочи
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