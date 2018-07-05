В День семьи, любви и верности в «Сочи Парке» организуют фотозону в стиле Средневековья

В тематическом парке развлечений «Сочи Парк» 8 июля проведут праздничные мероприятия

В этот день в «Сочи Парке» для влюбленных создадут атмосферу Средневековья. На Аллее огней установят фотозону в виде замка. Каждая гостья может стать принцессой, примерив платье и корону, а ее спутник — рыцарем, взяв щит и взмахнув мечом. Композицию дополнит поверженный дракон. Каждая пара получит из рук короля специальный документ — именную клятву в любви и верности, которую подпишут гости, сообщили в пресс-службе парка.

Также организуют еще одну фотозону — огромное сердце с ангелами. Вечером 57-метровый аттракцион «Колесо времени» будет подсвечен сердцами из светодиодных огней.

В праздничный день по расписанию гостей ждут интерактивное «Потап и Мила шоу», иллюзии «Волшебство начинается» и «Мир волшебства», акробатические представления Aqua Circus и «Воздушные силачи», шоу мыльных пузырей «Давай полетаем», шоу фонтанов «В поисках пера Жар-птицы», выступление дельфинов, совариум и развлечения в детском центре «Страна Медведия».