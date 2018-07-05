Волонтеры Гринпис и Юга.ру измерят уровень загрязнения воздуха в Ростове

Волонтеры Гринпис в рамках спецпроекта «Непрозрачно, как воздух» измерят уровень загрязнения воздуха диоксидом азота в восьми российских городах, в том числе и в Ростове. Редакция Юга.ру примет участие в исследовании

Спецпроект «Непрозрачно, как воздух» рассказывает о проблемах государственного мониторинга и общественных инициативах в этой области. Частью спецпроекта станет масштабное исследование.

Как сообщается на сайте Гринпис, на улицах крупных городов будут установлены 500 диффузионных трубок Палмса. Этот инструмент широко используется для мониторинга качества воздуха за рубежом.

Измерения займут две недели, после чего координаторы соберут трубки, и Гринпис отправит их в сертифицированную лабораторию. Консультировать организаторов будет исследовательский центр при университете Эксетера (Великобритания).

Редакции Юга.ру тоже примет участие в проекте и установит три трубки в Ростове, чтобы проверить, насколько загрязнен воздух в городе. Результаты будут опубликованы осенью этого года.

Диоксид азота — основной загрязнитель атмосферы городов с интенсивным движением автомобильного транспорта.

Гринпис — независимая международная организация, занимающаяся связанными с экологией проблемами, среди которых глобальное изменение климата, загрязнение окружающей среды и развитие возобновляемых источников энергии.