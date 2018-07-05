В Сочи полицейские вернули журналистам из Уругвая потерянное телеоборудование

В Сочи сотрудники полиции вернули журналистам из Уругвая потерянное телевизионное оборудование, стоимостью более 10 тыс. долларов

«В дежурную часть полиции обратились журналисты из Уругвая, работающие в Сочи на Чемпионате мира по футболу. Они рассказали, что ночью у входа в гостиницу оператор оставил сумку с телевизионным оборудованием. При выходе из гостиницы иностранец сумку не обнаружил. Журналисты были очень взволнованы и объяснили сотрудникам полиции, что в рюкзаке находится взятое напрокат профессиональное оборудование, стоимостью более 10 тысяч долларов», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия и обнаружить пропавший рюкзак. Уже на следующий день журналистов пригласили в отдел, где вернули дорогостоящее оборудование.

Как отметили в пресс-службе, полицейские возвращают болельщикам ЧМ-2018 оставленные телефоны, кошельки, сумки, документы, в кратчайшие сроки восстанавливают потерянные миграционные карты.

30 июня сборная Уругвая одержала в Сочи победу над командой Португалии и вышла в четвертьфинал, как и прогнозировал местная выдра Гарри. 6 июля команда из Южной Америки встретится с командой Франции. Перед игрой в Сочи уругвайцы теряли свой багаж: пять чемоданов не долетели в город-курорт из Нижнего Новгорода. Позднее вещи нашли в аэропорту Стригино.

Фотокорреспондент портала Юга.ру сняла в Сочи репортаж об игре Уругвая с Португалией, а также галерею ярких болельщиков перед матчем.

Как сообщали Юга.ру, последняя в рамках ЧМ-2018 игра в Сочи — матч 1/4 первенства между командами России и Хорватии — состоится 7 июля в 21:00.