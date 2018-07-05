В Кабардино-Балкарии введен режим ЧС из-за угрозы паводка

Кабардино-Балкария

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На всей территории Кабардино-Балкарской республики 5 июля введен режим ЧС из-за угрозы подтопления

В результате паводковой обстановки и подъема уровня воды в реке Баксан размыто или частично разрушено 12 участков федеральной дороги А-158. Без электричества остаются населенные пункты Терскол, Байдаевка, Тегенекли, поврежден участок газопровода. Из соображения безопасности подача газа ограничена. На месте работает постоянно действующая правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

В сообщении также указано, что в Приэльбрусье находятся более 4 тыс. отдыхающих, на случай необходимости для эвакуации людей готовы четыре вертолета.

Как сообщали Юга.ру, утром 5 июля из-за поднятия уровня реки Баксан врменно закрыли дорогу в Приэльбрусье. На данный момент восстановлено реверсивное движение.

МЧС Погода
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