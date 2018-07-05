В «Атамани» пройдет фестиваль казачьей моды

Краснодарский край

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В выставочном комплексе «Атамань» 11 июля пройдет фестиваль моды «Казачьего одягу»

На сцене у станичного правления в 11:00 начнется дефиле, участницы которого расскажут об истории казачьего костюма и покажут, как одевались представители этого народа. Кроме того, зрители смогут оценить современную интерпретацию казачьей одежды. Кроме того, в рамках фестиваля состоится показ мини-спектакля «Вэчер блызэнько» в исполнении вокального ансамбля «Атаманочка», сообщается на сайте комплекса «Атамань».

В этом сезоне посетителей казачьей этностаницы также ожидают фестивали «Навары, мылая» 14 июля, «Картопля це нэ цыбуля» 28 июля, «Тэщины пирижечкы» 11 августа, «Казачья слава» 25 августа, «Добра рыбка, гарна юшка» 22 сентября, «За общим столом» 29 сентября, выставка народных художественных промыслов и ремесел.

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