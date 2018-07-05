Жители Дагестана собрали более 50 млн рублей на строительство дороги между равнинными и горными районами

В Дагестане местные жители собрали более 50 млн рублей на строительство дороги, которая пройдет в обход Гимринского тоннеля

Руководитель по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башир Магомедов рассказал, что дорога свяжет равнинную часть с горными районами. По его словам, трассу строят без привлечения государственных денег. Проект называется «Народная дорога». Уже проложили 17 км из 30 планируемых.

Магомедов пояснил, что строительство ведут по правому берегу Чиркейского водохранилища. Новая дорога сократит путь с равнины в 12 горных районов. Существующая трасса идет через Гимриинский тоннель. Его длина — 4,3 км, пропускная способность — 4 тыс. автомобилей в час. Если тоннель закрывают, то водителям приходится объезжать более 100 км.

Ожидается, что трасса станет одним из самых живописных маршрутов в Дагестане и поможет привлечь туристов, сообщает ТАСС.