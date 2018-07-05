Жителей Сочи предупредили о сильном дожде и грозе

Краснодарский край

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Утром и днем 6 июля в Сочи ожидается сильный дождь с грозой

«Спасатели просят воздержаться жителей и гостей города от отдыха у воды, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности», — отметили в пресс-службе мэрии Сочи. 

В пресс-службе напомнили, что в случае происшествий необходимо звонить по мобильному номеру 112.  

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