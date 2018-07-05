В России стартовала бесплатная образовательная программа для архитекторов

В России стартовала бесплатная образовательная программа профессионального развития и карьерного роста для специалистов в области архитектуры и градостроительства

Ее запустили ДОМ.РФ и Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Минстроя России. Программа предусматривает онлайн-курсы и офлайн-модули. Первый формат проходит в виде интерактивных лекций от российских и зарубежных экспертов, предоставляются образовательные материалы. Программа будет интересна практикующим архитекторам, проектировщикам, градостроителям, работникам муниципалитетов, курирующим вопросы архитектуры, градостроительной политики и благоустройства, студентам старших курсов профильных специальностей по всей стране, сообщает пресс-служба института «Стрелка».

Тестирование участников онлайн-программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ состоится в августе. 100 лучших, прошедших конкурсный отбор, будут приглашены в офлайн. Их ждут интенсивы в Москве и исследовательские поездки по городам России и Европы.



Чтобы начать онлайн-обучение и подать заявку на офлайн-программу, необходимо зарегистрироваться до 23 июля 2018 года.