Врачи из Краснодарского края прооперировали младенца без диафрагмы

В краевом перинатальном центре ДККБ провели операцию мальчику, родившемуся с редкой патологией

В конце мая в Краснодаре появился на свет новорожденный с патологией внутриутробного развития — диафрагмальной грыжей. У ребенка был дефект диафрагмы в 6 см. В грудной полости пациента уже находились желудок, селезенка, левая доля печени, тонкий и толстый кишечник. Врачи поместили органы в брюшную полость, а дефект ушили.

Через месяц ребенка выписали. За его здоровьем будут наблюдать врачи из районной больницы.

Опасность диафрагмальной грыжи в том, что отсутсвует часть мышечной перегородки, отделяющей грудную полость от брюшной. Из-за этого кишечник поднимается вверх и давит на легкие и сердце, мешая дыханию. Без хирургического вмешательства дети с такой патологией погибают из-за пониженного содержания кислорода в организме. Еще несколько лет назад шансов на жизнь у младенца с диафрагмальной грыжей не было, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.