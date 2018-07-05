Врачи из Краснодарского края прооперировали младенца без диафрагмы

Краснодарский край

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В краевом перинатальном центре ДККБ провели операцию мальчику, родившемуся с редкой патологией

В конце мая в Краснодаре появился на свет новорожденный с патологией внутриутробного развития — диафрагмальной грыжей. У ребенка был дефект диафрагмы в 6 см. В грудной полости пациента уже находились желудок, селезенка, левая доля печени, тонкий и толстый кишечник. Врачи поместили органы в брюшную полость, а дефект ушили.

Через месяц ребенка выписали. За его здоровьем будут наблюдать врачи из районной больницы.

Опасность диафрагмальной грыжи в том, что отсутсвует часть мышечной перегородки, отделяющей грудную полость от брюшной. Из-за этого кишечник поднимается вверх и давит на легкие и сердце, мешая дыханию. Без хирургического вмешательства дети с такой патологией погибают из-за пониженного содержания кислорода в организме. Еще несколько лет назад шансов на жизнь у младенца с диафрагмальной грыжей не было, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края. 

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