Активисты попросили прокуратуру проверить свалку в станице Новоплатнировской

Кубанское отделение «Общероссийского народного фронта» направили запрос в прокуратуру, в котором попросили проверить законность свалки в станице Новоплатнировской Ленинградского района

К активистам обратились жители станицы. Они сообщили, что в Новоплатнировской более трех лет существует незаконная свалка. По данным на начало 2018 года, ее площадь составляла более 2 га. Также жители рассказали, что часть мусора периодически захламляет соседний участок, который принадлежит местному фермеру, сообщили в пресс-службе отделения ОНФ в Краснодарском крае.

Представители ОНФ направили запросы в администрацию Ленинградского района и управление Россельхознадзора по краю. В письмах они попросили ликвидировать свалку. В администрации муниципалитета заявили, что сейчас отсутствует специализированная техника. Но местные власти договорились с предпринимателем об аренде бульдозера у третьих лиц. В Россельхознадзоре сообщили, что при визуальном осмотре нарушений земельного законодательства на участке не выявлено.

По данным активистов, свалку до сих пор не ликвидировали.