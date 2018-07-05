В Адыгее съемки фильма «Батальон» завершат 7 июля

В Адыгее с 10 июня проводили съемки четырехсерийного военно-исторического фильма «Батальон»

Завершающие съемочные дни — 6 и 7 июля. Фильм снимали для телеканала «НТВ».

Ожидается, что в эфире телеканала фильм покажут через год — к юбилею трагического события в Югославии. В картине покажут операцию по взятию в 1999 году российскими подразделениями аэропорта в Приштине во время вооруженного конфликта в Югославии. Описана история подвига десяти разведчиков, которые отстояли албанскую территорию перед превосходящими в 60 раз силами соперника.

Практически весь съемочный процесс проходил на территории Адыгеи. Более 70% массовых сцен и эпизодов снимали с участием жителей республики, содействие оказали военные из артбригады, которая дислоцируется в Майкопе.

В фильме использовали военную технику, задействовали каскадеров. Были привлечены консультанты, которые следили за соблюдение достоверности картины историческим фактам. Большую роль сыграли естественные декорации Адыгеи — ландшафт, природа, действующие объекты.

По словам гендиректора кинокомпании «Медведьфильмпродакшн», продюсера военно-исторического фильма «Батальон» Натальи Медведевой, съемки проводили на территории бывшего аэропорта, в районе карьера у поселка Каменномостский. Там 6 июля пройдет съемка одной из массовых и интересных сцен фильма.

«В республике очень удобная локация. Здесь на одном месте можно снять много кадров с разными планами. В целом Адыгея — очень перспективная съемочная площадка. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с руководством республики для развития кинопроизводства», — сказала Медведева.

По ее словам, уже осенью и зимой компания планирует провести в республике съемки очередного проекта, используя плато Лагонаки.

Как сообщали Юга.ру, в главных ролях — известные артисты, но их имена не раскрываются. В эпизодах заняты артисты Адыгеи.