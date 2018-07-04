В Чечне произошел пожар в республиканском центре занятости

В Грозном 4 июля произошел пожар в республиканском центре занятости населения

Сообщение о возгорании на проспекте Кадырова, 215 поступило в 15:30. Спасатели выехали на место и установили, что горит крыша двухэтажного здания.

Пожар потушили в 16:01. Площадь горения составила 250 кв. метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении были задействованы 59 человек и 15 машин, сообщает ГУ МЧС по Чеченской Республике.