В Чечне произошел пожар в республиканском центре занятости
Чечня Оксана Васильченко
В Грозном 4 июля произошел пожар в республиканском центре занятости населения
Сообщение о возгорании на проспекте Кадырова, 215 поступило в 15:30. Спасатели выехали на место и установили, что горит крыша двухэтажного здания.
Пожар потушили в 16:01. Площадь горения составила 250 кв. метров.
По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении были задействованы 59 человек и 15 машин, сообщает ГУ МЧС по Чеченской Республике.
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