«РН-Краснодарнефтегаз» начал испытания экологичного дорожного покрытия

Дочернее общество НК «Роснефть» ООО «РН-Краснодарнефтегаз» приступило к эксплуатационным испытаниям мобильных дорожных покрытий

Это покрытие экологически чистое, оно подходит для строительства временных проездов и площадок на участках со сложным рельефом. Применение новой технологии позволит снизить нагрузку на окружающую среду.

Покрытие имеет низкое удельное давление на грунт и практически не воздействует на почвенно-растительный слой. При этом дорога выдерживает многотонную технику и ее можно использовать на обводненных участках и использовать в любых климатических условиях из-за положительной плавучести. Материал покрытия не проводит электрический заряд, что обеспечивает создание электробезопасной платформы. После использования полотно демонтируется, а участки под ним не требуют последующей рекультивации. В ходе эксплуатационных испытаний планируется подтвердить расчеты существенного экономического эффекта от применения мобильных дорожных покрытий.

«ПАО "НК "Роснефть" проводит системную работу по обеспечению охраны окружающей среды, направленную на минимизацию воздействия производственной деятельности на различные компоненты окружающей среды, сохранение и восстановление природных ресурсов», — рассказали в пресс-службе «РН-Краснодарнефтегаз».