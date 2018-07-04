Специалисты «РН-Краснодарнефтегаза» стали серебряными призерами конкурса «Лучший по профессии»

Команда дочернего общества НК «Роснефть» ООО «РН-Краснодарнефтегаз» заняла второе место в краевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей»

Победителей определяли по итогам семи этапов соревнований. Участники в течение двух недель показывали свои профессиональные теоретические знания и практические навыки.

«Достижение команды "РН-Краснодарнефтегаз" в краевом конкурсе не случайно: ежегодно электромонтеры предприятия принимают участие в корпоративном конкурсе профессионального мастерства крупнейшей нефтяной компании — "Роснефть", где в 2017 году заняли первое место», — сообщили в пресс-службе «РН-Краснодарнефтегаз».

Конкурс «Лучший по профессии» — часть программы корпоративного обучения работников «РН-Краснодарнефтегаз».