На фестивале искусств «Славянский базар» прозвучит песня о Кубани

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На фестивале искусств «Славянский базар» будет исполнена песня о Кубани

Шлягер уже успел закрепиться на волнах популярных радиостанций. Песню «На Кубани» написал певец и композитор из Краснодара Андрей Иванцов.

«Специально ничего не придумывалось. Эта песня, как и все остальные, пришла с неба. В ней вся правда и все мои впечатления о крае и Краснодаре. На Кубани душа поет и сердце радуется», — говорит Иванцов.

Он же исполнит ее на фестивале искусств «Славянский базар», который стартует в Витебске 12 июля. Организаторы запланировали более 120 творческих мероприятий, среди которых вечер оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина, гала-концерт «Шансон ТВ — все звезды», сольные выступления звезд российской эстрады.

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