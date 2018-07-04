На Ставрополье в водоеме утонул двухлетний мальчик
Ставропольский край Маша Волобуева
В Кочубеевском районе Ставрополья начали доследственную проверку по факту смерти ребенка
По предварительным данным, мальчики двух и трех лет жили на ферме недалеко от станицы Усть-Невинской. Они играли на берегу водоема и младший ребенок утону. Мать мальчика была в доме, а отец на ферме занимался ремонтом сельхозтехники. Тело ребенка заметила одна из работниц животноводческой точки.
По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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