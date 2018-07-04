В Динской обокрали дом предпринимателя на 3 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

В станице Динской два человека напали на жену соучредителя пивоваренного завода

Женщина была дома. Преступники, один из которых был в маске, забрались в дом и избили хозяйку, а затем ограбили. Ущерб превысил 3 млн рублей. Воры забрали деньги, ювелирные украшения, угнали мотоцикл.

Женщина заявила телеканалу «360», что не не хочет обсуждать эту тему. Вора не нашли, этим занимаются правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело, Объявлен план «Перехват». В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщение о грабеже не прокомментировали.

Динской район Кражи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Динской обокрали дом предпринимателя на 3 млн рублей
Сбербанк хочет взыскать с ростовской компании «Палмали» 13 млрд рублей
Умер участник североосетинской команды КВН «Пирамида»
В Крыму в ДТП погибла медсестра и пострадали два работника скорой помощи
В компании «Натали Турс» аннулировали все подтвержденные туры
Генпрокуратура после заключения СПЧ поручила организовать проверку по делу Титиева

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале