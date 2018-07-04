В Динской обокрали дом предпринимателя на 3 млн рублей

В станице Динской два человека напали на жену соучредителя пивоваренного завода

Женщина была дома. Преступники, один из которых был в маске, забрались в дом и избили хозяйку, а затем ограбили. Ущерб превысил 3 млн рублей. Воры забрали деньги, ювелирные украшения, угнали мотоцикл.

Женщина заявила телеканалу «360», что не не хочет обсуждать эту тему. Вора не нашли, этим занимаются правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело, Объявлен план «Перехват». В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщение о грабеже не прокомментировали.