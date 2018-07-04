Сбербанк и Google провели мастер-класс для предпринимателей по увеличению продаж

В Краснодаре провели третье очное мероприятие по программе Сбербанка и Google «Бизнес класс»

Проект проходит при поддержке администрации Краснодарского края. Тренинг посетили около 130 действующих и начинающих предпринимателей из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Республики Адыгея, сообщили в пресс-службе банка.

Программа «Бизнес класс» доступна в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программу курса разработали российские эксперты. Все жители России могут бесплатно присоединиться к программе и пройти восемь онлайн-модулей по направлениям: маркетинг и продажи, моделирование, исследование рынка, финансы, продвижение и стратегия развития, юридические аспекты, управление персоналом. Зарегистрироваться и приступить к обучению можно на сайте. Для освоения материала понадобится от одного до трех часов в неделю.

«Развитие малого бизнеса — приоритетная задача для Сбербанка. "Бизнес класс" — это пример совместного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Мы видим большой интерес к программе со стороны региональных предпринимателей. Всего за несколько месяцев в программе в Краснодарском крае зарегистрировались более 11 тыс. человек. Уверен, что "Бизнес класс" поможет участникам получить новые знания и навыки», — сказал управляющий краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.

Режим «Интенсив» включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мастер-классы и наставничество. Последнюю встречу в Краснодаре провел эксперт проекта, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group Илья Балахнин. Мероприятие посвятили увеличению продаж через управление клиентским опытом. Спикер рассказал, как составить маркетинговую стратегию на основе «карты путешествия» потребителей, как выстроить коммуникацию с покупателями и повысить процент повторных покупок.

«Опыт клиента — это главный источник информации для определения вектора развития компании. Взглянув на свой бизнес глазами покупателя, предприниматель сможет проанализировать сильные и слабые стороны бренда, выявить точки роста и улучшить ценностное предложение. Надеюсь, по итогам мастер-класса полученные знания позволят участникам проекта улучшить качество коммуникации с клиентами и повысить их лояльность», — пояснил Балахнин.

Во время практической сессии мастер-класса предприниматели построили «карту путешествия» потребителя — от первого контакта с компанией до заключения сделки или совершения покупки. Участники также рассчитали формулу выручки и разработали систему позиционирования.

«Мастер-классы программы проводят на высоком уровне: как с организационной, так и с содержательной точки зрения. Спикер подробно и структурированно рассказывает материал, а также отвечает на вопросы из разных сфер деятельности. Каждый участник находит для себя что-то новое. Очень важно понимать, в каких областях нужно подтянуть свои знания, и определить зоны роста», — сказал участник программы Павел Дубоделов.

«Бизнес класс» представляет собой бесплатную федеральную программу для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. Проект реализуют в 46 регионах России. Курс включает практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля.