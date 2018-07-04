В Крыму в ДТП погибла медсестра и пострадали два работника скорой помощи

В Ленинском районе Крыма 3 июля произошла авария с участием скорой помощи

ДТП случилось на автодороге Ленино — Щелкино. По предварительным данным, 3 июля около 15:30 бригада скорой помощи выехала с пациентом из Щелкино в Ленинскую центральную районную больницу.

Скорая пыталась обогнать колонну машин, водитель включил проблесковые знаки и сигналы. Однако автомобиль, который ехал впереди, не предоставил преимущество и начала маневр налево перед скорой.

«В результате машина вылетела в кювет. Погибла санитарка», — цитирует РИА «Новости» директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергея Астанкина.

В результате ДТП водитель скорой помощи и фельдшер получили травмы, их госпитализировали. Находившийся в салоне больной не пострадал.

Как сообщали Юга.ру, в Крыму на трассе Симферополь — Николаевка ночью 3 июля произошло ДТП. При столкновении грузовика и легковушки погибли три человека.