Глава Ростовской епархии призвал жителей ходить не на митинги, а в церковь

Глава Ростовской и Новочеркасской епархии Меркурий призвал жителей региона ходить не «на баррикады», а в церковь

«Когда человеку необходимо разобраться в жизни, своей или общественной, то его место не на баррикадах, не за трибунами полемизирующих и далеко не правильно ведущих себя политиков, его место в Церкви, в молитве у раскрытого Священного Писания, потому что только там он может почерпнуть правильные ответы своей жизни», — цитирует Меркурия портал Donnews.ru.

Ранее «Комитет гражданских инициатив» опубликовал исследование протестной активности в регионах. По оценкам экспертов, в первом полугодии риски протестной активности в Ростовской области были повышенными, а во втором полугодии уже высокими.

Как писали Юга.ру, 28 июня представительницы Демократической коалиции Ростовской области вышли без одежды на одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста с плакатом «Обобрали до трусов».