В Дагестане нашли тело третьей пропавшей в горах девочки

В Дагестане спасатели обнаружили тело девочки, пропавшей в горах Гергебильского района

Тело нашли в русле реки недалеко от села Зирани Унцукульского района. В поисках принимали участие около 800 человек, в том числе около 30 спасателей МЧС.

По факту происшествия проводят доследственную проверку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Гергебильского района.

Как сообщали Юга.ру, вечером 24 июня в селе Кикуни Гергебильского района пропали три девочки. На следующий день в реке нашли тела двух пропавших.