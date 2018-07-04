В Дагестане нашли тело третьей пропавшей в горах девочки

Дагестан

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В Дагестане спасатели обнаружили тело девочки, пропавшей в горах Гергебильского района

Тело нашли в русле реки недалеко от села Зирани Унцукульского района. В поисках принимали участие около 800 человек, в том числе около 30 спасателей МЧС.

По факту происшествия проводят доследственную проверку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Гергебильского района.

Как сообщали Юга.ру, вечером 24 июня в селе Кикуни Гергебильского района пропали три девочки. На следующий день в реке нашли тела двух пропавших.

Дети Пропавшие без вести
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